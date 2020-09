Rossi v dirkaški konec tedna z novo 'tabletko': Potreboval bom energijo

Pred začetkom dogajanja in dirko za VN Emilije-Romanje je Valentino Rossipodrobneje spregovoril o prihodnosti svojega "varovanca" v moto2 ekipiSKY Racing Team VR46 Luce Marinija. Marini, sicer Rossijev polbrat, je po uspešnem nastopu na VN San Marina izkoristil odsotnost z novim koronavirusom okuženega Španca Jorgeja Martinater še malce pobegnil vsem najbližjim zasledovalcem v skupnem seštevku. Kaj lahko bi se zgodilo, da bi Rossi in Marini v prihodnji sezoni skupaj nastopala v kraljevem razredu, saj je zdaj tudi "Doktor" potrdil začetek pogovorov z Ducatijem oziroma poltovarniško ekipo Bolognčanov Reale Avintia.

"Res je. Pogovarja se z Ducatijem in ima priložnost, da v naslednji sezoni kot član Reale Avintie pride v motoGP, to pa je nekaj fantastičnega, saj je motocikel Ducatija konkurenčen, veliko priložnosti pa ponujajo mladim talentom,"je na novinarski konferenci povedal Rossi. "Če bo Luci uspelo priti v motoGP, je to že fantastično, če pa mu to uspe z motociklom Ducatija, bo to zanj zelo pozitivno, a zelo pomembno je, da se osredotoči na to sezono v moto2 in poskuša postati prvak, saj je to pred prihodnjim letom najpomembneje."

'Druga dirka je vedno malce težja'

Veliko pozornosti je Rossi minuli konec tedna požel tudi s čelado, ki so pred domačimi dirkami že tradicionalno nekaj posebnega. Na dirkališču Marca Simoncellija se je Rossi predstavil z motivom paketka viagre, v katerem je manjkala ena od štirih "čudežnih" tabletk, ki sicer služijo za izboljšanje erekcije. Legendarni Italijan se je na vprašanje madridskega dnevnika AS pošalil, da bo zaradi tega, ker bo potreboval nekaj dodatne moči, rahlo spremembo doživela tudi podoba tokratne čelade.

"Čelada bo enaka, a ne povsem enaka, saj sem eno tabletko že uporabil za prvo dirko v Misanu, drugo pa bom ta konec tedna. Potreboval bom energijo za to drugo dirko. Druga je vedno malce težja kot prva, saj veste,"je bil navihan 41-letni Rossi.