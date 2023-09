VN Indije odpira prosti trening, na stezi moto3

V prvenstvu MotoGP se pričenja naporna azijska turneja, ki bo v prihodnjih dveh mesecih postregla s kar sedmimi dirkami. Vse pa se začenja s premierno VN Indije. Podaljšani dirkaški vikend tradicionalno odpirajo prosti treningi vseh motociklističnih razredov. Prenos petkovega dogajanja na VOYO. Na stezi je razred moto3.

Organizatorji, ki zagotavljajo, da je nova steza nared, so za karavano pripravili pestro dobrodošlico s tradicionalnim plesom in kriketom. S sprehodom po stezi pa so najboljši že iskali pasti in idealne linije za uspešen boj za nove točke svetovnega prvenstva Povsem nova dežela in steza za motociklistične dirkače, na kateri so pred desetletjem že dirk ali v formuli ena a po treh letih zapustili prizorišče, je s tržiščem na katerem se proda 16 milijonov novih dvokolesnikov leto in je še kako pomembno tudi za mnoge proizvajalce prvenstva motoGP.

Dirkačem pa je izziv pripravila že z birokratskimi zapleti in prometnim kaosom ob prihodu, toda danes so se vsi uspeli zbrati na stezi Bud pri New Delhiju. "Imel sem srečo da nisem imel težav z vizami ion to je dobra stvar. Prva zmaga," pravi Francesco Pecco Bagnaia.

A do prave zmage tu bo še trnova pot , najprej spoznavanja s stezo, ki je bilo za dirkače precej laže kot spoznavanje z indijskim plesom, in so ga opravili peš in s kolesom. "Takoj ko sme prišel sem naredil nekaj krogov s kolesom in steza mi je všeč , zanimivo bo dirkati tukaj," še sporoča aktualni šampion. "Layout je zanimiv, lep in drugačen kot na večini stez na katerih dirkamo. Seveda je najbolj impresivna hrbtna ravnina ki je res dolga mislim, da celo daljša od tiste v Texasu."