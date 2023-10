Dan za kvalifikacije in sprintersko dirko na VN Indonezije

Motociklistična sezona že dolgo ni bilo tako napeta. Vodilnega in tudi aktualnega prvaka Francesca Bagnaiao in Jorgeja Martina ločijo zgolj tri točke. Glede na to, da Italijan zastopa tovarniško moštvo Ducatija, se pojavljajo namigovanja, da bo letošnjega prvaka določilo kar vodstvo italijanskega proizvajalca, a Martin se ne bo zlahka predal ... Sploh, ker je Španec, za razliko od Italijana, v zadnjem obdobju v precej boljši tekmovalni formi. Če je bilo pred začetkom dirkaškega vikenda največ govora o Marcu Marquezu in njegovemu prestopu h Gresini Racingu, pa bo VN Indonezije minila v vprašanju, ali lahko Bagnaia obrani minimalno prednost in se obdrži na vrhu lestvice?