V Indoneziji že vse nared za dirko elitnega razreda

Marco Bezzecchi v Indoneziji zaenkrat dirka naravnost sanjsko. Dobro formo je pokazal že v petek z najboljšim časom prostih treningov. Nato je na kvalifikacijah postavil nov rekord steze in za nameček vse skupaj nadgradil z zmago na sprintu. Bo v nedeljo storil še korak naprej in dobil tudi glavno preizkušnjo?
Bezzecchi na jutranjem ogrevanju sicer ni bil med najhitrejšimi, se pa je dopoldan izkazal Fabio Quartararo, ki je postavil najboljši čas pred novopečenim svetovnim prvakom Marcom Marquezom in njegovim mlajšim bratom Alexom.
Marc Marquez sicer ta konec tedna v Mandaliki ne ravno blesti, na kvalifikacijah je zasedel deveto mesto, na sprintu pa je končal kot sedmi. Mu bo na glavni dirki uspelo stopiti na stopničke?
