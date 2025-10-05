V Indoneziji že vse nared za dirko elitnega razreda

Dirkaško dogajanje v Indoneziji se približuje vrhuncu, pred nami je le še preizkušnja razreda motoGP. Na jutranjem ogrevanju je najhitrejši čas postavil Fabio Quartararo pred Marcom in Alexom Marquezom, trojica bo na glavni dirki skušala popraviti vtis s sobotnega sprinta. Največ oči pa je uprtih v Marca Bezzecchija, ki je zaenkrat nedotakljiv, saj je dobil tako kvalifikacije kot sprint dirko. Bo prevlado znal kronati tudi na glavnem dejanju dirkaškega vikenda? Prenos v živo na Kanal A in VOYO.