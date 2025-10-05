Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
MotoGP

V Indoneziji že vse nared za dirko elitnega razreda

Mandalika, 05. 10. 2025 08.50 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
J.B. , Ž.Ž.
Komentarji
1

Dirkaško dogajanje v Indoneziji se približuje vrhuncu, pred nami je le še preizkušnja razreda motoGP. Na jutranjem ogrevanju je najhitrejši čas postavil Fabio Quartararo pred Marcom in Alexom Marquezom, trojica bo na glavni dirki skušala popraviti vtis s sobotnega sprinta. Največ oči pa je uprtih v Marca Bezzecchija, ki je zaenkrat nedotakljiv, saj je dobil tako kvalifikacije kot sprint dirko. Bo prevlado znal kronati tudi na glavnem dejanju dirkaškega vikenda? Prenos v živo na Kanal A in VOYO.

Marco Bezzecchi v Indoneziji zaenkrat dirka naravnost sanjsko. Dobro formo je pokazal že v petek z najboljšim časom prostih treningov. Nato je na kvalifikacijah postavil nov rekord steze in za nameček vse skupaj nadgradil z zmago na sprintu. Bo v nedeljo storil še korak naprej in dobil tudi glavno preizkušnjo?

MotoGP VN Indonezije.
MotoGP VN Indonezije. FOTO: 24ur.com

Bezzecchi na jutranjem ogrevanju sicer ni bil med najhitrejšimi, se pa je dopoldan izkazal Fabio Quartararo, ki je postavil najboljši čas pred novopečenim svetovnim prvakom Marcom Marquezom in njegovim mlajšim bratom Alexom

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marc Marquez sicer ta konec tedna v Mandaliki ne ravno blesti, na kvalifikacijah je zasedel deveto mesto, na sprintu pa je končal kot sedmi. Mu bo na glavni dirki uspelo stopiti na stopničke?

Preberi še Quartararo ne najde poti iz krize: 'Nič se nisem naučil'
MotoGP VN Indonezije.
MotoGP VN Indonezije. FOTO: 24ur.com
motogp vn indonezije nedeljska dirka
Naslednji članek

Rueda slavil zmago in naslov prvaka, v moto2 do zmage Moreira

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Honda V-TEC
05. 10. 2025 08.27
Včeraj je Marc bil zelo zadovoljen s svojim dirkanjem po long lap-u, upam, da se je spoprijateljil s kombinacijo Mandalika/GP25 in da bo danes okrog vrha. Drugače pa naj samo pride nepoškodovan v cilj, to mu je menda jasno. Sicer mu verjetno pogodba tega ne dovoljuje, vendar bi bilo idealno, če bi preostale dirke namesto njega vozil kakšen testni voznik in tako preizkušal posamezne komponente za naslednje leto. Menda je jasno, da Marcovi navijači molimo zanj, da bi ostal zdrav, osvojil še veliko zmag in tako naredil rumenim ter njihovem sektaškemu vodji veliko trpljenja.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256