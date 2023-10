VN Indonezije: Bo Martin uspel še povečati prednost pred Bagnaio?

Po zaključku včerajšnje sprint dirke in pred današnjim startom glavne dirke za VN Indonezije se porajata dve vprašanji: bo aktualnemu prvaku Francescu Bagnaii uspel povratek na zmagovalne tirnice in s tem vnovičen prevzem vodstva v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v elitnem razredu MotoGP, ali pa bo v zadnjem obdobju malodane nepremagljivi Jorge Martin še povečal vodstvo in tako pet dirk pred koncem sezone oddal kandidaturo za glavnega favorita v boju za naslov svetovnega prvaka? Ne zamudite dogajanja iz Indonezije in se nam pridružite malo pred 6. uro zjutraj na VOYO (moto3), kasneje pa še na Kanalu A (7.00), ko bomo za vas pospremili končni odločitvi v razredih moto2 in MotoGP.

MotoGP – VN Indonezije Jorge Martin je bil še na polovici sezone v precejšnjem točkovnem zaostanku za branilcem naslova svetovnega prvaka Francescom Bagnaio, ki pa mu je v nadaljevanju poškodba noge sezono povsem obrnila na glavo in se zdaj - šest dirk pred koncem - krčevito bori z omenjenim španskim dirkačem za končno zmago. To bo vse prej kot lahka naloga za člana tovarniškega Ducatija, ki nikakor ne najde občutkov iz obdobja pred omenjeno poškodbo, v vmesnem času pa je šampionske občutke pridobil Jorge Martin, ki se zdi skorajda nepremagljiv. "Že po nekaj prevoženih krogih sem imel občutek, da lahko zmagam na sprint dirki, čeprav sprva nisem bil najhitrejši. Vedel sem, da sem lahko hiter, toda da bom tako hiter, vendarle nisem pričakoval. kot se je izkazalo na koncu, je bilo to dovolj za izjemno pomembno zmago, ki me je izstrelila povsem na vrh razpredelnice skupnega seštevka prvenstva," je po zmagi na krajši sprint dirki sijal od sreče neverjetni Španec, ki bo tudi na današnji glavni dirki za VN Indonezije v vlogi glavnega favorita za podaljšanje izjemnega zmagovitega niza. icon-expand Bo Francesco Bagnaia v končnici izjemno zanimive motociklistične sezone 2023 uspel obrniti potek dogodkov sebi v prid in tako dobiti dvoboj proti Špancu Jorgeju Martinu? FOTO: AP Da bo naloga za Bagnaio še težja, je poskrbel Italijan sam, ki je sprint dirko končal na zanj skromnem 8. mestu. Iz prve startne vrste bosta v dirko krenila še Luca Marini in Marco Bezzecchi. "Marsikaj je šlo tokrat narobe, a ko so konkurenti v tako dobri dnevni formi, se je sila težko prebiti v ospredje. Danes bom vsekakor poskušal pridobiti nekaj dragocenih sekund v boju za ubranitev naslova prvaka, a se zavedam, da bo težko," se zahtevnosti naloge zaveda aktualni prvak, ki pa, jasno, ne meče puške v koruzo. Z ogrevanjem pričnemo v zgodnjih jutranjih urah. Natančneje, ob 3.40 , nato pa si sledijo dirke v najšibkejšem razredu moto3, ki jo boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na VOYO od 6. ure naprej , dirka srednjega razreda moto2 se bo kasneje ( 7.10 ) preselila tudi na Kanal A, vrhunec dogajanja tega konca tedna v Indoneziji pa bo napočil ob 8.15 , ko boste pred glavno dirko razreda MotoGP lahko uživali v številnih prispevkih televizijskih kolegov. Nikar ne zamudite!