Kolumbijec Alonso pred vsemi v najšibkejšem razredu, na stezi moto2

Kolumbijec David Alonso nadaljuje svoj šov v najšibkejšem motociklističnem razredu v tem koledarskem letu. Po VN Indonezije v Mandaliki se je njegov zbir zmag v tem letu povečal na devet in 18-letni dirkač, ki je slavil tudi pred dnevi na VN Emilije-Romanje, premočno vodilni tudi v generalni razvrstitvi. "Odlična dirka je za mano. Fantje v garaži so opravili izjemno delo in jaz sem ga kronal s to zmago. Bilo je težko, a sem samozavesten po dobrih predstavah v tej sezoni. Smo na dobri poti, da osvojimo prvenstvo, a vsega še ni konec. Grem iz dirke v dirko," je po novi zmagi v sezoni dejal Kolumbijec Alonso.