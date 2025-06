Lahko Bagnaia na domačem terenu prvenstvo začne obračati v svoj prid?

Pred dvema tednoma se je v Aragoniji vse vrtelo okoli Marca Marqueza. Španec ni v celem koncu tedna prvega mesta prepustil niti enkrat in pobral vse, kar se je pobrati dalo. Osemkratni svetovni prvak je slavil na kvalifikacijah, sprinterski in glavni nedeljski dirki, svojo prednost v skupnem seštevku pa povečal na 32 točk pred bratom Alexom Marquezom in 93 pred Francescom Bagnaio.