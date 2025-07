VN Japonske bo še dolgo v motociklističnem koledarju

Svetovno prvenstvo v motociklizmu bo v Motegiju, kjer gre za VN Japonske, potekalo tudi po letu 2026. Imetnik pravic motoGP, Dorna Sports, in japonski organizator sta se dogovorila o podaljšanju pogodbe do leta 2030. V kratkem bo to, ko bo izšel koledar dirk za leto 2026, tudi uradno potrjeno.