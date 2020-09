VN Katalonije: Bo mlajši od bratov Espargaro izkoristil domačo stezo?

Španec priznava, da steza v Montmeloju ni ena njegovih najljubših, saj se na njej KTM-ov motocikel v zadnjem obdobju ni znašel najbolje. "Preteklost nas uči, da moramo biti pred nedeljsko dirko za VN Katalonije še toliko bolj previdni, a glede na vse boljšo formo sem optimist. Obenem pa je treba poudariti, da so nove nastavitve motocikla prinesle ogromno sprememb na bolje in temu primerni so tudi rezultati v letošnji sezoni," se nove dobre predstave nadeja Pol Espargaro, ki se lahko pohvali z dvema uvrstitvama na zmagovalni oder v dozdajšnjem delu sezone.

"S podobnimi občutki smo se lotili dirke na Češkem, kjer KTM v preteklosti prav tako ni imel uspeha. A smo pozneje videli, da se lahko tudi tam doseže vrhunski rezultat. Od tedaj je mogoče prav vse. Ker gre za domačo dirko, si želim doseči nov vrhunski rezultat. V letošnji sezoni smo močnejši predvsem pri zaviranju v ovinek, s čimer smo zmanjšali razliko v primerjavi z yamaho, suzukijem in ducatijem. To se je ne nazadnje pokazalo na zadnjih štirih dirkah, na katerih je bil naš motocikel povsem primerljiv z omenjenimi. Če bomo tudi v prihodnje znali izkoriščati lastne prednosti, se nam za ponavljanje odličnih uvrstitev ni treba bati," je prepričan mlajši od bratov Espargaro.



Kar šest različnih zmagovalcev smo videli v letošnji sezoni (dvakrat Fabio Quartararo ter po enkrat Joan Mir, Andrea Dovizoso, Maverick Vinales, Brad Binder in Miguel Oliveira), kar svetovnemu prvenstvu daje poseben čar. Je napočil trenutek še za sedmi nov obraz na vrhu?