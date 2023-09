VN Katalonije: Delnice Bagnaie in A. Espargaroja kotirajo najvišje

Omenjeni član Ducatija pa se je znašel v "sendviču", saj je tretje mesto na sprint dirki pripadlo še enemu dirkaču Aprilie, Mavericku Vinalesu . "Dal sem vse od sebe. Želel sem ga prehiteti (Bagnaio, op. p.), a prekleto pameten je. Skušal sem na vse načine, a mi je zaprl vse dobre priložnost. To je sicer za Aprilio izjemen rezultat, saj tega pred začetkom sezone ni pričakoval nihče," je po tretjem mestu na sprint dirki dejal Vinales, ki je lahko le občudoval, kako mirno in preudarno se po stezi v okolici Barcelone vozi njegov moštveni kolega Aleix Espargaro.

Odlični Španec je vse skupaj nadgradil na kasnejši sprint dirki, na kateri je ugnal branilca naslova Francesca Bagnaio in tako prišel do svoje prve zmage na tej novi sobotni preizkušnji.

"Čeprav ni šlo za glavno dirko, je vonj po zmagi še kako prisoten. Občutki so še toliko bolj izraziti, saj gre za domačo dirko. Potem ko sem v kvalifikacijah ostal brez najugodnejšega startnega položaja, sem bil jezen in sem si zabičal, da moram biti na dirki precej bolj zbran. Bagnaia je bil tudi tokrat zelo močan, a nisem pričakoval, da bo tako hiter. Počutje je na najvišji možni ravni," je zbranim novinarjem zaupal starejši od bratov Espargaro in se z mislimi že osredotočil na nedeljsko glavno dirko, ki se bo z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO pričela ob 14.00.

"Skušal sem pritiskati na startu, da bi si privozil nekaj prednosti, saj sem vedel, da je Aleix za menoj. Drugo mesto je bil tokrat moj maksimum in sem zelo zadovoljen," je bil kratek in jedrnat branilec naslova, ki se bo, če bo treba, med samo dirko nekoliko prilagodil spreminjajočim se dejavnikom na stezi.