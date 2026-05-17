Aprilia vrača udarec ali Acosta do prve zmage?

Marco Bezzecchi je po zmagah na prvih treh dirkah sezone na VN Španije in VN Francije na nedeljskih dirkah zasedel drugo mesto. Svojo formo je dvignil še en dirkač Aprilie Jorge Martin, ki je v Le Mansu slavil prvič po letu 2024. Pred odhodom v Barcelono ju je na vrhu skupnega seštevka v prvenstvu ločila zgolj ena točka, po padcu Martina na včerajšnji sprint dirki in devetem mestu njegovega moštvenega kolega Bezzechija ju zdaj ločita dve točki.
Tretji v skupnem seštevku je Pedro Acosta, ki za vodilnim Bezzecchijem zaostaja 37 točk, v Barceloni pa lovi svojo prvo zmago na nedeljskih dirkah. Včeraj je za zmagovalcem Alexom Marquezom zaostal za zgolj štiri desetinke in poskrbel za najtesnejšo sprint dirko v zgodovini MotoGP-ja. Alex je z zmago na sprint dirki na prvenstveni lestvici prehitel svojega poškodovanega brata Marca Marqueza in s tretjega startnega položaja bo zagotovo zelo nevaren. Martin bo dirko začel z devetega startnega položaja, Bezzecchi pa z 12.
