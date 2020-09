VN Katalonije: 'Vroča' Yamaha z Morbidellijem, Quartararojem in Rossijem napada novo zmago

Vse je nared za osmo motociklistično dirko sezone za VN Katalonije. Po razburljivih kvalifikacijah in prevladi Yamahe se zdi, da so v vlogi favoritov za novo zmago na stezi v Montmeloju prav trije dirkači, ki bodo v dirko vstopili iz prve startne vrste. Delnice Franca Morbidellija, Fabia Quartararoja (oba Petronas Yamaha SRT) in Valentina Rossija (Monste Energy Yamaha MotoGP) kotirajo najvišje, a svojo računico zagotovo imajo tudi najbližji zasledovalci: Jack Miller, Maverick Vinales ... Z ogrevanjem začnemo ob 9.40 na Voyo.

icon-link MotoGP - VN Katalonije Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) je z zmago v sobotnih kvalifikacijah potrdil odlično formo. Kot tudi njegov moštveni kolega Fabio Quartararo, ki je po izjemnem začetku v nadaljevanju sezone nekoliko popustil, in se zdaj, ko se svetovno prvenstvo preveša v svojo drugo polovico, znova prebuja in kaže obraz nekoga, ki bi lahko v prihodnosti krojil sam vrh elitnega motociklističnega razreda. Sklepni program dogajanja na stezi v Montmeloju se začne ob 9.40 na Voyo s prenosom ogrevanja vseh motociklističnih razredov (moto3, moto2, motoGP). Nato sledi glavna dirka za VN Katalonije v najšibkejšem razredu moto3 s pričetkom ob 12. uri (Voyo), od 13. ure dalje pa se družimo tudi na Kanalu A, ko nas čakata še odločitvi v preostalih dveh razredih moto2 (13.20) in motoGP (15.00). Visoka pričakovanja pred glavno dirko VN Katalonije pa goji tudi prekaljeni Valentino Rossi(Monster Energy Yamaha MotoGP), ki ima ob dobrem izhodiščnem položaju še dodaten razlog za zadovoljstvo. Pred kvalifikacijami je namreč potrdil, da bo tudi v prihodnji sezoni dirkal med elito, in sicer se bo pridružil velikemu prijatelju Morbidelliju pri Petronas SRT-ju ter bo imel na voljo tovarniški motocikel. "Z osebnega vidika že komaj čakam, da se mi Valentino pridruži pri Petronasu, saj bova tako le še učvrstila že tako močno prijateljsko vez. S tekmovalnega vidika pa dobivam zelo zahtevnega tekmeca, saj vsi dobro vemo, kako težko je premagati tako kakovostnega dirkača, kot je Rossi," je po dobljenih kvalifikacijah v Barceloni dejal dobro razpoloženi zmagovalec dirke za VN San Marina v Misanu, ki je prepričan, da bomo tokrat spremljali izjemno izenačeno dirko. "Trenutno obstaja velika skupina dirkačev, ki ima podobno hiter ritem. Odtod ta izenačenost na vrhu, a če bom uspel dodati še nekaj več v primerjavi s kvalifikacijami, se lahko znova vključim v enakovreden boj za zmago. Bo pa, jasno, zelo težko, saj še vsaj pet do šest dirkačev računa na podobno uspešno dirko na stezi v Montmeloju," še dodaja Morbidelli.