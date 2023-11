VN Katarja: Marini z rekordom steze do pole positiona

Motociklistična sezona dosega vrelišče. Do konca sta le še dve prizorišči, poleg VN Katarja še VN Valencie. Boj za laskavi naslov v kraljevem razredu med aktualnim šampionom, Italijanom Francescom Bagnaio, in Špancem Jorgejem Martinom pa bi bil težko bolj napet. Sobotni program ponuja tako kvalifikacije vseh razredov kot tudi sprint dirko. Za nami so že prosti treningi v vseh razredih in kvalifikacije v razredu motoGP, ki jih je z rekordom steze dobil Luca Marini. Vso dogajanje lahko v živo spremljate na VOYO.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:25 audio-control-play-line Vrhunci petkovega dogajanja v Dohi 02:28 audio-control-play-line Iz 24UR: Vrhunec borbe med Bagnaio in Martinom icon-chevron-left icon-chevron-right