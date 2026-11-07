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Zgodba se razvija

VN Katarja: Zadnji trening pred kvalifikacijami v Losailu

Losail, 07. 11. 2026 10.47 pred 29 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.V.
Marc Marquez

Najboljši motociklisti sveta so zbrani v Losailu, kjer jih ob 12.45 čaka najprej kvalifikacijska dirka. Popoldan, natančneje ob 17.00, pa sledi še sprint dirka. Na obeh omenjenih preizkušnjah bo nastopil tudi Jorge Martin, ki za trenutno vodilnim v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Marcom Marquezom zaostaja za 44 točk. Zadnje treninge pred kvalifikacijami v vseh razredih lahko pravkar spremljate na VOYO, že ob 12.45, ko bodo na sporedu kvalifikacije, pa se nam pridružite tudi na POP TV.

MotoGP - VN Katarja
MotoGP - VN Katarja
FOTO: VOYO

Na petkovem prvem treningu je bil Marc Marquez najhitrejši, na drugem pa ga je prehitel Italijan Fabio DiGiannantonio. Povratnik po poškodbi Jorge Martin, ki je za tekmovanje v Losailu tik pred zdajci prejel zeleno luč, je bil najprej peti in nato sedmi.

Trenutna prednost v skupnem seštevku (44 točk) starejšemu od bratov Marquez omogoča, da ni pod pritiskom nujne zmage. Se pa lahko hitro vse spremeni v primeru bodisi tehničnih težav bodisi padca, kot se je nenazadnje slednje pripetilo Jorgeju Martinu, zaradi česar je izgubil vodstvo v prvenstvu. 

Od svojih nastopov na VN Katarja veliko pričakuje tudi Marco Bezzecchi, ki upa, da bi se lahko ob sanjskem razpletu na zadnjih dirkah sezone še lahko vključil v boj za naslov svetovnega prvaka. 

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VN Katarja
VN Katarja
FOTO: 24ur.com
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motogp vn katarja kvalifikacije sprint dirka marc marquez

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ANDRO2004
07. 11. 2026 11.29
Dirka je ob 17.00. Malomarnost ali neznanje novinarja? Najbrž kar oboje.
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