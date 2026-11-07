VN Katarja: Zadnji trening pred kvalifikacijami v Losailu

Na petkovem prvem treningu je bil Marc Marquez najhitrejši, na drugem pa ga je prehitel Italijan Fabio DiGiannantonio. Povratnik po poškodbi Jorge Martin, ki je za tekmovanje v Losailu tik pred zdajci prejel zeleno luč, je bil najprej peti in nato sedmi.

Trenutna prednost v skupnem seštevku (44 točk) starejšemu od bratov Marquez omogoča, da ni pod pritiskom nujne zmage. Se pa lahko hitro vse spremeni v primeru bodisi tehničnih težav bodisi padca, kot se je nenazadnje slednje pripetilo Jorgeju Martinu, zaradi česar je izgubil vodstvo v prvenstvu.

Od svojih nastopov na VN Katarja veliko pričakuje tudi Marco Bezzecchi, ki upa, da bi se lahko ob sanjskem razpletu na zadnjih dirkah sezone še lahko vključil v boj za naslov svetovnega prvaka.