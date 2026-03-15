VN Katarja zaradi vojnih razmer tudi uradno prestavljena na november

Vodstvo Motogp in FIM se je pričakovano odločilo, da VN Katarja ne more biti izpeljana v trenutnih razmerah. Poudarjajo, da je glavna prioriteta vedno varnost vseh udeleženih in da je bila odločitev sprejeta po dolgem in obširnem načrtovanju.

Namesto popolne odpovedi se je vodstvo odločilo, da veliko nagrado na Bližnjem vzhodu premakne iz prvotnega termina, ki je bil dodeljen od 10. do 12. aprila. Za nov termin je bil izbran 8. november, kar pomeni, da bo dirka ena izmed zadnjih v letošnji sezoni kraljevega razreda. VN Portugalske in finale sezone v Valenciji bosta tako izpeljana teden kasneje.