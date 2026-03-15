Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

VN Katarja zaradi vojnih razmer tudi uradno prestavljena na november

Lusail, 15. 03. 2026 10.07

Avtor:
Lu.M
VN Katarja

V luči vojne, ki pustoši na Bližnjem vzhodu, se je vodstvo razreda Motogp odločilo, da VN Katarja prestavi iz aprila na november. Kot so sporočili, premestitev dirke ne bo drastično vplivala na dirkalni koledar za leto 2026. VN Portugalske se bo odvila 22. novembra, finale sezone v Valenciji pa se bo premaknil na 29. november. Vse odločitve so seveda pogojene z umiritvijo razmer v Perzijskem zalivu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vodstvo Motogp in FIM se je pričakovano odločilo, da VN Katarja ne more biti izpeljana v trenutnih razmerah. Poudarjajo, da je glavna prioriteta vedno varnost vseh udeleženih in da je bila odločitev sprejeta po dolgem in obširnem načrtovanju.

Namesto popolne odpovedi se je vodstvo odločilo, da veliko nagrado na Bližnjem vzhodu premakne iz prvotnega termina, ki je bil dodeljen od 10. do 12. aprila. Za nov termin je bil izbran 8. november, kar pomeni, da bo dirka ena izmed zadnjih v letošnji sezoni kraljevega razreda. VN Portugalske in finale sezone v Valenciji bosta tako izpeljana teden kasneje.

Prenovljen Motogp koledar za leto 2026
FOTO: X

"Odločitev smo sprejeli z veliko preudarnosti in s sodelovanjem z našimi partnerji v Katarju. Naša prioriteta je vedno varnost vseh udeleženih v dirkah Motogp, kot tudi zaveza, da vse velike nagrade dosegajo najvišji možen standard. Zavedamo se tudi pomembnosti transparentnosti z navijači. Vsem imetnikom vstopnic bo ponujena možnost, da jih zadržijo do novembrskega termina," je ob premestitvi dirke izjavila glavna pri Motogp Carmela Ezpeleta.

Hvaležna je tudi organizatorjem iz Portugalske in Španije, ki so pripravljeni skleniti kompromis. "Rada bi se zahvalila našim partnerjem v Portimau in Valenciji za njihovo sodelovanje in fleksibilnost, ki nam bosta pomagali pri tranziciji v nov dirkaški koledar."

Russell do druge sprinterske zmage v karieri, pri vrhu še Ferrarija

Nedohovo leto prelomnic: Šampionski pas, magisterij in prvorojenec

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mean Cat
15. 03. 2026 10.27
Who cares
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki le malo prepustila domišljiji
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
vizita
Portal
Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
cekin
Portal
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
moskisvet
Portal
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
dominvrt
Portal
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
okusno
Portal
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
voyo
Portal
Anatomija padca
Parazit
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564