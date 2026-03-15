VN Katarja zaradi vojnih razmer tudi uradno prestavljena na november

Vodstvo Motogp in FIM se je pričakovano odločilo, da VN Katarja ne more biti izpeljana v trenutnih razmerah. Poudarjajo, da je glavna prioriteta vedno varnost vseh udeleženih in da je bila odločitev sprejeta po dolgem in obširnem načrtovanju.
Namesto popolne odpovedi se je vodstvo odločilo, da veliko nagrado na Bližnjem vzhodu premakne iz prvotnega termina, ki je bil dodeljen od 10. do 12. aprila. Za nov termin je bil izbran 8. november, kar pomeni, da bo dirka ena izmed zadnjih v letošnji sezoni kraljevega razreda. VN Portugalske in finale sezone v Valenciji bosta tako izpeljana teden kasneje.
"Odločitev smo sprejeli z veliko preudarnosti in s sodelovanjem z našimi partnerji v Katarju. Naša prioriteta je vedno varnost vseh udeleženih v dirkah Motogp, kot tudi zaveza, da vse velike nagrade dosegajo najvišji možen standard. Zavedamo se tudi pomembnosti transparentnosti z navijači. Vsem imetnikom vstopnic bo ponujena možnost, da jih zadržijo do novembrskega termina," je ob premestitvi dirke izjavila glavna pri Motogp Carmela Ezpeleta.
Hvaležna je tudi organizatorjem iz Portugalske in Španije, ki so pripravljeni skleniti kompromis. "Rada bi se zahvalila našim partnerjem v Portimau in Valenciji za njihovo sodelovanje in fleksibilnost, ki nam bosta pomagali pri tranziciji v nov dirkaški koledar."
