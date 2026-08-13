Katar pod resno grožnjo odpovedi: kdo bi ob največ pridobil in kdo izgubil?

"Ta odločitev je bila sprejeta v sodelovanju z Mednarodno motociklistično zvezo, mednarodnimi organizatorji in lokalnimi oblastmi, glavni cilj je zagotoviti varnost, dobro počutje in optimalno organizacijo dogodka za vse udeležence in gledalce," so pred časom pojasnili odločitev vodilni pri motoGP.

Ta prestavitev pomeni, da se bo sezona SP v motociklizmu končala nekoliko pozneje, kot je bilo načrtovano. Velika nagrada Katarja je bila prvotno načrtovana kot četrta dirka sezone, zdaj pa bo to 20. in predzadnja v prvenstvu. A pozor, vse se lahko še hitro spremeni. Možnih je več scenarijev. Tudi ta, da se bo sezona končala z dirko manj.

VN Katarja FOTO: Profimedia

Velika nagrada Portugalske, ki bi morala biti 15. novembra, je prestavljena na 22. november, medtem ko bo tradicionalna zadnja dirka sezone v Valencii potekala 29. novembra, teden dni kasneje, kot je bilo načrtovano. To za zdaj še drži.

Kdo bi ob morebitni odpovedi Katarja največ pridobil in kdo izgubil?

Občutljive razmere na Bližnjem vzhodu postavljajo pod vprašaj izvedbo velike nagrade Katarja v Lusailu, ki je bila že prestavljena na 8. november. MotoGP preučuje alternativne možnosti, a v tako izenačenem prvenstvu bi morebitna odpoved dirke lahko pomembno vplivala na boj za naslov. Odpoved dirke MotoGP ni več zgolj teoretična možnost. Nihče si tega ne želi, vendar bi nekateri ob takšnem razpletu lahko celo pridobili.

Pod največjim vprašajem je trenutno velika nagrada Katarja, predvidena za 8. november v Lusailu. Zaradi zaostrenih razmer v Perzijskem zalivu organizatorji intenzivno iščejo rešitve, kako izpeljati dirkaški konec tedna.

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Pri MotoGP še naprej poudarjajo, da ostaja njihov glavni cilj izpeljati dirko v Katarju. Preučujejo različne možnosti, scenarije in organizacijske rešitve, saj si želijo, da bi prvenstvo potekalo po načrtih. Vendar pa vojna in nestabilne razmere v regiji otežujejo organizacijo, zahtevna pa je tudi logistika.

Carmelo Ezpeleta FOTO: AP

Zato je poleg možnosti iskanja nadomestnega prizorišča, na kateri institucije MotoGP že aktivno delajo, na mizi tudi scenarij popolne odpovedi dirke. Tega nihče uradno še ni potrdil, v paddocku pa krožijo različne in pogosto nasprotujoče si informacije.

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Športni direktor MotoGP Carmelo Ezpeleta je pojasnil, da je prednostna naloga še vedno izvedba dirke v Katarju, ob tem pa dodal: "S komercialnega vidika je sezona z 21 dogodki namesto 22 povsem zadostna."

Če v Katarju ne bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za izvedbo dirke, bo morala karavana MotoGP sprejeti tudi možnost, da velike nagrade v Perzijskem zalivu letos preprosto ne bo.

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Iskanje ustrezne alternative v tem trenutku ni preprosto. Res je, da položaj ni enak kot v formuli 1, kjer sta bili odpovedani že dve dirki, vendar tudi MotoGP potrebuje stabilen in uravnotežen koledar. Odločitev o usodi dirke v Katarju naj bi padla do konca avgusta, predvsem zaradi organizacijskih in logističnih razlogov.

Jorge Martin je vodilni v prvenstvu. FOTO: AP

Za prvenstvo pa obstaja še druga, precej bolj oprijemljiva plat zgodbe. Morebitna odpoved velike nagrade bi namreč občutno vplivala na razplet boja za naslov svetovnega prvaka. Še posebej letos, ko je prvenstvo izjemno izenačeno, napetost pa dosega vrhunec. Po dirki v Silverstonu je v vodstvu Jorge Martin z 240 točkami. Sledijo mu Marco Bezzecchi z 209, Ai Ogura z 203, Marc Marquez z 200 in Fabio Di Giannantonio z 199 točkami.

Za vrh se trenutno bije ogorčen boj, saj vodilne loči le peščica točk. Še pomembneje pa je, da je v tako majhnem razmiku zbranih kar nekaj dirkačev, kar letošnje prvenstvo dela eno najzanimivejših v zadnjih letih. Čeprav so dirke tiste, ki ustvarjajo napetost, bi odpoved ene od preizkušenj občutno zmanjšala možnosti za preobrate v skupnem seštevku. Prvih pet dirkačev trenutno loči vsega 41 točk, kar ohranja boj za naslov povsem odprt.

Raul Fernandez FOTO: Profimedia

V igri pa ni le peterica. Tik za njimi je tudi Raul Fernandez, ki na šestem mestu zaostaja 56 točk za vodilnim Martinom. Šesterica dirkačev tako ostaja znotraj razmika, ki ga je ob številnih preostalih dirkaških koncih tedna še vedno mogoče nadoknaditi. V primeru odpovedi velike nagrade Katarja bi se zato prostor za lov na vodilne občutno zmanjšal, s tem pa bi lahko bil pomembno prizadet tudi eden najbolj izenačenih in razburljivih bojev za naslov svetovnega prvaka v zadnjem obdobju.