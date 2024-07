VN Kazahstana naj bi bila znova prestavljena, nadomestila jo bo VN Katarja

Kazahstan bi moral letos postati 30. država, ki bo gostila dirke za motociklistično veliko nagrado od leta 1949, a se to, kot kaže, ne bo zgodilo. Velika nagrada Kazahstana, ki je bila sprva načrtovana med 14. in 16. junijem in bila nato prestavljena na vikend med 20. in 22. septembrom, bo po poročanju tujih medijev namreč odpadla, nadomestila pa jo bo še druga VN Katarja letos.