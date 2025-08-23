Svetli način
VN Madžarske: Dan za zadnji trening in sprint dirko

Balatonfokajar, 23. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Dirkače elitnega razreda MotoGP na novem dirkališču ob Blatnem jezeru danes čakata prosti trening, ki je na sporedu ob 10.45, in sprint dirka, ki se bo začela ob 14.55. Na včerajšnjem dopoldanskem treningu je bil najboljši prvi dirkač sezone Marc Marquez, popoldne pa ga je za šest tisočink sekunde prehitel rojak Pedro Acosta. Današnje pestro dogajanje iz Balaton Parka boste lahko v živo spremljali na Kanalu A in VOYO.

Včeraj dopoldne je bil na treningu razred zase ponovno Marc Marquez, ki bo danes lovil že sedmo zaporedno sprintersko zmago. "Za nami je zanimiv dan, posebej zato, ker je zanimiva steza. Ta je varna in to je najpomembneje. Na koncu, ko že veš, kje začeti zavirati, postane steza zares zabavna, tako da sem užival," je po petkovem sporedu povedal vodilni dirkač prvenstva.

Slednjemu je na drugem prostem treningu načrte prekrižal Pedro Acosta: "Vesel sem zaradi načina, na katerega smo se spopadli s progo. V enem vikendu se je težko do potankosti spoznati s progo, ki je zelo nenavadna. A bilo je zabavno, tako da sem zadovoljen."

Danes bo, kot je zdaj to že v navadi, večina pozornosti na starejšem od bratov Marquez, ki bo želel na novem dirkališču še povečati prednost v skupnem seštevku. Lahko kateremu od ostalih dirkačev uspe pripraviti presenečenje? Preverite na Kanalu A in VOYO.

