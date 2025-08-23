VN Madžarske: Dan za zadnji trening in sprint dirko

Včeraj dopoldne je bil na treningu razred zase ponovno Marc Marquez, ki bo danes lovil že sedmo zaporedno sprintersko zmago. "Za nami je zanimiv dan, posebej zato, ker je zanimiva steza. Ta je varna in to je najpomembneje. Na koncu, ko že veš, kje začeti zavirati, postane steza zares zabavna, tako da sem užival," je po petkovem sporedu povedal vodilni dirkač prvenstva.
Slednjemu je na drugem prostem treningu načrte prekrižal Pedro Acosta: "Vesel sem zaradi načina, na katerega smo se spopadli s progo. V enem vikendu se je težko do potankosti spoznati s progo, ki je zelo nenavadna. A bilo je zabavno, tako da sem zadovoljen."
Danes bo, kot je zdaj to že v navadi, večina pozornosti na starejšem od bratov Marquez, ki bo želel na novem dirkališču še povečati prednost v skupnem seštevku. Lahko kateremu od ostalih dirkačev uspe pripraviti presenečenje? Preverite na Kanalu A in VOYO.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.