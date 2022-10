VN Malezije: na stezi srednji razred moto2

Motociklistični navdušenci bodo v zadnjih dveh dirkah sezone zagotovo uživali. Novega svetovnega prvaka še nimamo, trenutno najbolje kaže Italijanu Francescu Bagnaii. V primeru, da bi na dirki v Maleziji zmagal Aleix Espargaro, Quartararo bi zaključil na četrtem mestu, Bagnaia pa dirke ne bi pripeljal do konca, bi se omenjeni trije dirkači na zadnjo dirko sezone podali z naslednjim številom točk: Bagnaia 233, Quartararo 232 in Espargaro 231 točk. Ni treba posebej poudarjati, da bi bila dirka v Valencii zagotovo takšna, ki bi še dolgo odmevala v motociklističnem svetu. Špekulacije so nekaj, kaj se bo zares zgodilo, pa preverite na VOYO in Kanalu A.