Prosti trening pred VN Malezije

Do konca izjemno zanimive motociklistične sezone so ostale le še tri dirke. Najboljše motocikliste sveta ta konec tedna čaka preizkušnja za VN Malezije, v katero bosta glavna pretendenta za naslov svetovnega prvaka, Francesco Bagnaia in Jorge Martin, vstopila z razliko 13 točk v korist italijanskega dirkača. Najprej pa so na sporedu petkovi prosti treningi. Prenos na VOYO.

MotoGP – VN Malezije Zadnji zmagi Jorgeja Martina, tako na sprinterski kot glavni dirki, pred tednom dni za VN Malezije sta še bolj zaostrili boj za naslov svetovnega motociklističnega prvaka za sezono 2023. Čeprav oba, tako Martin kot tudi aktualni prvak Francesco Bagnaia, tri dirke pred koncem delujeta zelo dobro in sta kljub zelo naporni in dolgi sezoni pripravljena iztisniti iz sebe še zadnje atome moči, se mnogi ljubitelji vrhunskega motociklizma sprašujejo, kdo od omenjenega dvojca bo prej storil - če sploh bo - usodno napako, ki bo odločila bitko za prvaka. Z današnjimi uvodnimi treningi se torej začenja tridnevno pestro dogajanje v okviru VN Malezije, ki bo morda prineslo še večje točkovno približanje najbližjega zasledovalca Martina do trenutno vodilnega v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Bagnaie, ali pa se bo slednji pred zadnjima dvema dirkama za VN Katarja in VN Valencie uspel še nekoliko bolj točkovno "odlepiti" od španskega dirkača.