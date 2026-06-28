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V ospredju Ogura, Fernandez in Martin

Assen, 28. 06. 2026 13.50 pred 6 minutami 2 min branja 4

Avtor:
A.M. R.S.
VN Nizozemske

Čas je za zadnje dejanje konca tedna razreda MotoGP na Nizozemskem. Pred osrednjo dirko so najsrečnejši v garaži Aprilie, ki je na sprinterski preizkušnji vknjižila dvojno zmago. Kdo bo najhitrejši tokrat? Preverite na Kanalu A in VOYO.

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14.36

Kazen za Di Giannantonia

Italijan je mogel zaradi dvoboja z Marquezom odpeljati dolgi krog. Pred njega je ponovno zapeljal Španec

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
14.33

V ozadju boj za četrto mesto

Po tesnem dvoboju med Di Giannantonijem in Marquezom je Italijan prišel na četrto mesto medtem ko je Španec padel na šesto mesto

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
14.31

Ogura na prvo mesto!

Ogura je v 20. krogu prehitel moštvenega kolega Fernandeza in prešel na prvo mesto

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
14.29

Še enkrat si poglejmo padec Bezzecchija na samem začetku dirke

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
14.27

Fernandez v vodstvu!

Poleg Fernandeza je Martina uspelo prehiteti tudi Oguri, ki sedaj vozi na drugem mestu, Martin je tretji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
MotoGP - VN Nizozemske
MotoGP - VN Nizozemske
FOTO: VOYO

Prvič v letošnji sezoni kraljevskega razreda MotoGP si je pole position zagotovil Jorge Martin, v prvi startni vrsti pa je začel tudi njegov moštveni kolega Marco Bezzecchi. Med vodilnima dirkačema prvenstva je startal Ai Ogura, ki je bil drugi tako v kvalifikacijah kot tudi na sprintu.

Martin je izkoristil najboljši startni položaj in se izstrelil v ospredje, Bezzecchi in Ogura pa sta hitro zapravila to, kar sta si priborila v kvalifikacijah. Raul Fernandez in Marc Marquez sta ju prehitela, sledil pa je velik šok. Prvi dirkač letošnje sezone, ki je v drugem krogu vozil na četrtem mestu, je v 15. ovinku pri visoki hitrosti zletel s steze.

Zmagovalec sprinta Fernandez je vozil izjemno in do sedmega kroga povsem dohitel vodilnega Martina, ki je imel vmes že več kot sekundo prednosti. Za njima je Ogura prehitel Marqueza, pred slednjega pa je nato odpeljal tudi Pedro Acosta. Ta je nato preširoko odvozil ovinek in prehitela sta ga oba Ducatija, ki sta se v 10. krogu spopadla za četrto mesto, ki ga je Marquezu odvzel Francesco Bagnaia.

Že pred Bezzecchijem, ki je tako že tretjič zapored glavno dirko kraljevega razreda končal brez točk, je padel Joan Mir, nato še Franco Morbidelli, zaradi tehničnih težav s svojim motociklom pa je odstopil v tej sezoni izjemno nesreči Acosta.

Enaka usoda je doletela tudi Topraka Razgatliogluja, podobna pa Bagnaio, ki je odstopil deset krogov pred koncem dirke. V ospredju je tempo še naprej narekoval Martin, za njegovim hrbtom sta vozili obe poltovarniški Aprilii, daleč za njimi pa Marquez.

Fernandez in Ogura sta nadaljevala s fantastično vožnjo in na startno-ciljni ravnini ob vstopu v 18. krog prehitela Martina, novo spremembo na vodilnem položaju pa smo videli v 20. krogu, ko je Ogura zapeljal pred svojega moštvenega kolega.

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KOMENTARJI4

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fotr80
28. 06. 2026 14.30
a te2 komentatorja gledata dirko??? pol stvari spregledata. David itak nic ne vidi...on samo govori in gleda stevilke. Ms zanima kdaj ga boste zamenjal, ker je vsako leto slabsi.
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+2
2 0
AyrtonS
28. 06. 2026 14.25
Samo da bo brez poškodb, ker padec je izgledal res grd
Odgovori
+0
1 1
MUFLON9
28. 06. 2026 14.18
ne navijam za njega ampak upam samo da je vse u redu z njim
Odgovori
+0
1 1
DP26
28. 06. 2026 14.17
Letošnji kralj peskovnika ponovno odhitela kamor spada
Odgovori
+0
2 2
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