V ospredju Ogura, Fernandez in Martin

Martin je izkoristil najboljši startni položaj in se izstrelil v ospredje, Bezzecchi in Ogura pa sta hitro zapravila to, kar sta si priborila v kvalifikacijah. Raul Fernandez in Marc Marquez sta ju prehitela, sledil pa je velik šok. Prvi dirkač letošnje sezone, ki je v drugem krogu vozil na četrtem mestu, je v 15. ovinku pri visoki hitrosti zletel s steze.

Prvič v letošnji sezoni kraljevskega razreda MotoGP si je pole position zagotovil Jorge Martin , v prvi startni vrsti pa je začel tudi njegov moštveni kolega Marco Bezzecchi . Med vodilnima dirkačema prvenstva je startal Ai Ogura , ki je bil drugi tako v kvalifikacijah kot tudi na sprintu.

Zmagovalec sprinta Fernandez je vozil izjemno in do sedmega kroga povsem dohitel vodilnega Martina, ki je imel vmes že več kot sekundo prednosti. Za njima je Ogura prehitel Marqueza, pred slednjega pa je nato odpeljal tudi Pedro Acosta. Ta je nato preširoko odvozil ovinek in prehitela sta ga oba Ducatija, ki sta se v 10. krogu spopadla za četrto mesto, ki ga je Marquezu odvzel Francesco Bagnaia.

Že pred Bezzecchijem, ki je tako že tretjič zapored glavno dirko kraljevega razreda končal brez točk, je padel Joan Mir, nato še Franco Morbidelli, zaradi tehničnih težav s svojim motociklom pa je odstopil v tej sezoni izjemno nesreči Acosta.

Enaka usoda je doletela tudi Topraka Razgatliogluja, podobna pa Bagnaio, ki je odstopil deset krogov pred koncem dirke. V ospredju je tempo še naprej narekoval Martin, za njegovim hrbtom sta vozili obe poltovarniški Aprilii, daleč za njimi pa Marquez.

Fernandez in Ogura sta nadaljevala s fantastično vožnjo in na startno-ciljni ravnini ob vstopu v 18. krog prehitela Martina, novo spremembo na vodilnem položaju pa smo videli v 20. krogu, ko je Ogura zapeljal pred svojega moštvenega kolega.