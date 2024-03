VN Portugalske: Najhitrejši start za Martina, padec Alexa Marqueza

Prepozno zaviranje Italijana je izkoristil španski trio. Maverick Vinales, Jorge Martin in Marc Marquez so se odpeljali stopničkam naproti. Vinales, ki se je od srede soočal z boleznijo, je do konca zdržal v ospredju in se tako razveselil sploh prve zmage odkar je sredi sezone 2021 prestopil k Aprilii. Tesneje je bilo v bitki za drugo mesto, ki ga je do zadnjega kroga držal Martin. A tik pred koncem je rojaka presenetil Marc Marquez, ki se je za sploh prve stopničke z Ducatijem zavihtel na drugo mesto.