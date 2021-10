VN Portugalske: Rea z dobrimi občutki pričakuje kvalifikacije

Pred najboljšimi dirkači v razredu Superbike je 11. dirka sezone za VN Portugalske. V tamkajšnjem Portimaou so danes na sporedu kvalifikacije, v katerih bo trenutno drugouvrščeni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Jonathan Rea iskal pot do čim ugodnejšega startnega položaja za nedeljsko dirko. Razlika med vodilnima, Turkom Toprakom Razgatlioglujem in omenjenim Reo, je majhna, saj znaša zgolj 20 točk. Več kot dobrodošel podatek, da se nam pridružite opoldne na VOYO.

