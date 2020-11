VN Portugalske v znamenju slovesa Andree Doviziosa in Cala Crutchlowa

"V imenu vseh se mu lahko samo zahvalim. Na in izven steze je bil pravi ambasador za naš šport. Velikokrat so vanj dvomili, morda bolj kot v koga drugega, a vsakič, ko se je to zgodilo, je kritikom dokazal nasprotno. Velikokrat so ga odpisovali, a je vselej prišel nazaj. Saj ga poznate, je kot slab vonj, nikoli ne bo zares odšel,"pa se je v slovo dirkaškemu kolegu pošalil Jack Miller.

Dirka na Portugalskem bo prav posebna tudi zaJoana Mira, ki bo, potem ko je v Valencii potrdil osvojeni naslov, prvič dirkal v vlogi svetovnega prvaka. Suzukijev dirkač je pred zadnjim dejanjem sezone razkril, da v preteklih dneh kljub velikemu olajšanju, ki ga je prinesel naslov, ni imel veliko časa za sprostitev in uživanje: "Čeprav sem zmagal, nisem imel veliko časa, da bi v tem užival. Saj veste, veliko intervjujev in sporočil. Ampak, ko si v takšnem trenutku, je vseeno lepo."