VN San Marina: Bagnaia visoko motiviran pred domačimi gledalci

Italijanski dirkač elitnega motociklističnega razreda MotoGP Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) se je na 13. dirki sezone svetovnega prvenstva za VN Aragonije v Alcanizu zasluženo veselil svoje premierne zmage. Pred domačo dirko je visoko motiviran tudi zaradi tega, lansko leto pa je bil na tem dirkališču na stopničkah, osvojil je drugo mesto. "Tega konca tedna se zares veselim, odvijalo se bo pred našimi navijači, zato bo izredno lepo dirkati. Gre za stezo, na kateri sem bil lani hiter. Zelo sem vesel in motiviran, da dirkam po zmagi, ki sem jo dosegel prejšnji teden. Vem, da ne bo lahko, raven je zelo, zelo visoka. Zelo težko je napovedati, kaj se bo dogajalo med vikendom, a prepričan sem, da se bomo borili," je dejal Bagnaia.

Vodilni v skupnem seštevku, Fabio Quartararo, minuli vikend zagotovo ni bil zadovoljen, dosegel je svoj drugi najslabši rezultat v sezoni. "Seveda, ker je v Aragonu šlo nekaj narobe, smo vse analizirali in vse je popolnoma jasno. To je moj kraj, ki ga imam rad, lani smo imeli nekaj težav, letos pa se z novim motociklom počutim veliko bolj samozavestno in mislim, da se lahko borimo za odličen rezultat."