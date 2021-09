VN San Marina: Marquez izjemno motiviran po izjemni dirki v Španiji

Čeprav je bil Marc Marquez s svojo hondo na dirkališču v španskem Alcanizu drugi in je moral priznati premoč Italijanu Francescu Bagnai na ducatiju, je njegov nastop spominjal na nedavno zmago na Sachsenringu. Dirkališče v Alcanizu je od njegovega rodnega mesta Cervere oddaljeno le slabi dve uri – vse to je pripeljalo do odličnih rezultatov, ki jih je tam nizal – Misano pa je povsem druga, težja zgodba. Čeprav je osemkratni svetovni prvak zelo motiviran, naloga nikakor ne bo lahka. "Po takšni dirki, kot je bila tista v Španiji, je seveda razumljivo, da prideš na naslednjo dirko z malo več dodatne motivacije," je dejal Marquez. "Videli bomo, kaj bo prinesel prihodnji konec tedna, na tem dirkališču smo že imeli nekaj dobrih rezultatov, vendar gre za zahtevno dirko."

"Tudi po prihodnjem dirkaškem vikendu bo nekaj pomembnih dni, kajti čakata nas dva dneva testiranj, ki so zelo pomembna za ekipo, saj si prizadevamo še izboljšati položaj. To bo zelo naporen teden na moji hondi," je še dejal Španec. Marquezov moštveni kolega Pol Espargaro ni prikazal impresivne forme iz Silverstona, saj je v Aragonu končal šele na 13. mestu. Kljub temu so v moštvu prepričani, da bi lahko testiranja v Misanu veliko vlogo odigrala tudi v nadaljevanju sezone. Espargaro je povedal: "Napoved za Misano je 'vroča', vemo, da se bomo morali potruditi, da bi izboljšali občutek in se približali nastopu v Silverstonu. Na tem področju smo se že izboljšali, vendar moramo nadaljevati, da bom lahko pokazal ves svoj potencial, pa tudi potencial svojega motocikla. Zelo se veselim prihodnjih testiranj, kajti letos smo imeli zelo malo dni namenjenih temu, tako da moramo zadevo zares izkoristiti."