Martin brani, vsi drugi napadajo

Spomnimo, španski motociklist Jorge Martin (Prima Pramac) je bil zmagovalec sprinterske preizkušnje v Misanu. S tem je še povišal prednost pred Italijanom Francescom Bagnaio (Ducati), ki je končal kot drugi. V skupnem seštevku ima zdaj Martin po peti sprinterski zmagi v sezoni 311 točk, od padca v Aragoniji še nekoliko načeti Bagnaia pa je po drugem mestu pri 285. Točkovno sta na tretjem in četrtem mestu izenačena Španec Marc Marquez (Gresini) in Italijan Enea Bastianini (Ducati), ki sta zbrala po 234 točk.

Martin si je, kot se je kasneje izkazalo, zmago privozil že do prvega ovinka. Izstrelil se je namreč s četrtega startnega mesta in najboljšega v kvalifikacijah Bagnaio prehitel že v prvem ovinku, nato pa obdržal vodstvo vse do konca.