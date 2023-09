moto3: Alonso v zadnjem krogu ukradel zmago Masii

Najhitreje je dirko štartal Sasaki, a je vodstvo hitro prevzel Masia. Sprva je kazalo, da si bo ustvaril prednost pred ostalimi dirkači, a ga je ujel Öncü. Boju za vodstvo pa se je kmalu pridružil še Moreira, ki pa ni dolgo zdržal v ospredju. Počasi pa se je tja prebijal Kolumbijec David Alonso, ki je izkoristil napako Davida Munoza in se prebil v vodilno trojico. Masia, Öncü in Alonso so se v zadnjem krogu odlepili od ostalih dirkačev in se pomerili za prestižno zmago. Povsem v svojem slogu je nekaj ovinkov pred koncem vodstvo prevzel mladi Kolumbijec, ki je zadržal prednost do konca kroga in tako zmagal na drugi zaporedni dirki in tretji dirki letos.