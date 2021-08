VN Štajerske: Jorge Martin bo napadal prvo zmago v elitnem razredu

23- letni Martin, sicer prvak razreda Moto2 leta 2018, si je prvi pole position pridirkal aprila letos v Dohi in nato dirko prvič v karieri zaključil na stopničkah v elitnem razredu. V Katarju je zaostal je le za vodilnima Francozoma Quartararojem in Zarcojem. Vzpenjajočo formo mladega Španca je prekinil grd padec na treningu pred VN Portugalske, zaradi katerega je moral izpustiti štiri dirke. V elitni motociklistični razred se je vrnil na VN Katalonije in osvojil 14., dva tedna kasneje na Sachsenringu pa 12. mesto. Zadnje dirke pred poletnim premorom, VN Nizozemske, Martin ni dokončal, saj je po 14 krogih zaradi bolečin odstopil. Špancu je kot kaže poletni odmor prišel zelo prav, izkoristil ga je za pozdravitev poškodb in vrnitev v formo, ki jo je začel kazati tik pred grdim padcem.

Martin je z osvojenim pole positionom postal šele drugi dirkač, ki mu je v krstni sezoni v elitnem razredu uspelo osvojiti več kot enega. Kot prvemu je to uspelo Quartararoju, ki je v svoji krstni sezoni v karavani motoGP osvojil kar šest pole positionov. To je hkrati tudi drugi pole position za Ducati v razredu motoGP na stezi Red Bull Ring. Prvega je za Ducati pridirkal Andrea Iannone leta 2016 in nato tudi slavil na dirki. Še en dokaz, da je avstrijsko dirkališče pisano na kožo Ducatijevim dirkačem pa je dejstvo, da so ti zmagali na kar petih od šestih dirk na tem dirkališču, odkar so ga leta 2016 dodali na koledar elitnega razreda motoGP. Trikrat je zmagal Andrea Dovizioso (2017, 2019, 2020), enkrat že omenjeni Iannone (2016) in enkrat Jorge Lorenzo (2018). Serijo zmag je šele na lanski VN Štajerske prekinil Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing).