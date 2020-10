VN Teruela: Kdo bo imel močnejše živce? Začenja se bitka za naslov prvaka

Čez slab mesec dni, natančneje 22. novembra po zadnji dirki sezone na Portugalskem, bomo dobili novega motociklističnega svetovnega prvaka, ki pa ne bo Marc Marquez (Repsol Honda Team). Sijajni Katalonec je moral že na uvodu vse prej kot običajne sezone v elitnem razredu motoGP zaradi težke poškodbe desne podlahtnice pozabiti na velike načrte o novi ubranitvi naslova svetovnega prvaka, kar so izkoristili drugi dirkači, od katerih pa si nihče štiri dirke pred koncem prvenstva ni uspel zagotoviti otipljivejše točkovne prednosti.

Vodilna četverica - Joan Mir (121), Fabio Quartararo (115), Maverick Vinales (109) in Andrea Dovizioso (106) - se nahaja znotraj pičlih 15 točk razlike, kar samo po sebi obeta izjemno razburljiv in negotov zaključek sezone. Trenutno je precej nepričakovano, a povsem zasluženo v najboljšem položaju Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), ki je minuli konec tedna na dirki za VN Aragonije zasedel visoko tretje mesto, in po velikem spodrsljaju do tedaj vodilnega Fabioja Quartararoja, ki je dirko končal na skromnem 18. mestu, prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.

"Pritisk je prisoten od uvodne dirke sezone naprej. Tu se pri meni ni nič spremenilo. Tudi če bi bil zdaj šest točk v zaostanku, bi bilo vse isto. Zato si ne belim glave preveč s tem, kaj storiti na nedeljski dirki, da bi ohranil trenutno prednost," pravi vodilni dirkač svetovnega prvenstva Joan Mir in dodaja:

"Najpomembneje je biti v ugodnem položaju pred samo dirko. To pomeni, da moram opraviti dobro delo v sobotnih kvalifikacijah, a tudi če ne bom začel iz prve startne vrste, ne bo nobena tragedija. Zdaj smo tu, kjer nas pred začetkom sezone ni videl nihče. Bila bi velika napaka, če bi štiri dirke pred koncem sezone spreminjal pristop v pripravah na naslednje izzive. Še naprej moram iti dirko po dirko, poskušati zbrati čim več točk in potem bomo videli pri čem smo. Če se nam bo ukazala možnost za zmago, jo bomo zgrabili z obema rokama, v nasprotnem se bomo trudili, da ostanemo blizu najboljšim."