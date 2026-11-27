MotoGP - VN Valencije FOTO: VOYO

Spomnimo, Marc Marquez je z osmim mestom na dirki za veliko nagrado Portugalske v Portimau še osmič v karieri osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP. Pred preizkušnjo v Valencii ima pred najbližjim zasledovalcem rojakom Jorgejem Martinom (Aprilia) neulovljivih 43 točk prednosti.

Dirko je sicer dobil Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia), ki je slavil pred Špancema Martinom (Aprilia) in Raulom Fernandezom (Trackhouse).

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V skupnem seštevku je Španec na dosedanjih dirkah zbral 439 točk, njegova najbližja zasledovalca Martin in Bezzecchi pa 396 oziroma 394.

Marc Marquez FOTO: Profimedia

"Vsi smo zelo srečni. Vem, kako sem trpel. Navijači so v ta uspeh verjeli bolj kot jaz. Ta uspeh posvečam njim, ki so vse od leta 2020 verjeli vame," je po novem velikem uspehu povedal Marquez.