Vodilnemu Martinu je vse bližje in vroči Bagnaia bi po Assnu lahko že vodil

Bagnaia je bil namreč najhitrejši na vseh prostih treningih, v kvalifikacijah in na sprint dirki VN Nizozemske. Martinu je v soboto ukradel dodatne tri točke in za vodilnim Špancem zdaj zaostaja le še 15 točk. Zmagovalcu nedeljske dirke bodo na lestvici prvenstva dodali krepkih 25 točk, kar pomeni, da bi Bagnaia že v ponedeljek lahko znova bil vodilni. Martina in ostale torej čaka težka naloga ter bitka z dvakratnim prvakom in zgodovino.