Vodilni Marquez ni več Marc, ampak Alex: Z veseljem sem drugi na vseh dirkah

Alex Marquez je veliko večino svoje motoGP kariere do zdaj preživel v hladni senci osemkratnega svetovnega prvaka in velikega brata Marca Marqueza . Tudi letos, ko je v satelitskem moštvu Gresini Ducati sezono začel v odlični formi, je njegov slavni brat šel korak dlje in z dominantnimi predstavami zmagal na prvih dveh nedeljskih dirkah in treh sprint dirkah. Po prvih osmih krogih nedeljske dirke v Austinu je vse kazalo na novo slavje Marca, nato pa je sledila njegova prva velika napaka na letošnjih dirkah in padec.

Alex je ostal zbran in dirko končal na drugem mestu za Francescom Bagnaio ter se povzpel na vrh skupnega seštevka, kjer ima zdaj s 87 točkami eno točko prednosti pred starejšim bratom Marcom. "Če bi mi pred dirko rekli, da bom po njej vodilni v skupnem seštevku, bi vam rekel, da ste nori," je po dirki v Austinu dejal Alex Marquez. "Jaz sem 'gospod drugo mesto' in to me zelo veseli. Nič ne bi bilo narobe, če bi bil drugi na vseh dirkah do konca sezone. Moramo uživati v tem trenutku. Vemo, kaj imamo, k vsaki dirki moramo pristopati na enak način in poskušati stoodstotno izkoristiti svoj potencial. Poskušal bom tako nadaljevati," je recept za preostanek sezone obelodanil Alex.

Priznal pa je, da se na VN Amerik ni počutil tako dobro kot v tednih prej. "Če primerjamo moje nastope na Tajskem, v Argentini in tu, lahko povem, da sem se v ovinkih najslabše počutil tu. Po nekaj krogih sem videl, da so drugi bili hitrejši od mene. Po velikem trenutku, ko sem v desetem ovinku izgubil nadzor nad sprednjim kolesom, sem si rekel, da bo dobro, če dirko končam na tretjem mestu. Želel sem ostati miren," je potek do devetega kroga dirke opisal Alex.