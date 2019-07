Vodilni pri Hondi (neprepričljivo) zanikali, da Lorenzo zaključuje kariero

Jorge Lorenzo je na prostem treningu v Assnu grdo padel in je izpustil dirko za VN Nizozemske in Nemčije. Trikratnega svetovnega prvaka v razredu motoGP so takoj po nesreči prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so zdravniki odkrili, da je utrpel zlom šestega prsnega vretenca.

Vodilni pri Hondi so govorice včasih spretno, drugič pa manj spretno zanikali, toda v tej nameri posebej prepričljivi le niso bili. V imenu ekipe je pred novinarjaMarce "stopil" direktor ekipe HRC Tetsuhiro Kuwata. "Nič od tega ni res. Kategorično zanikamo pisanja in govorice, da Lorenzo po koncu sezone zaključuje kariero," je bil neposreden v pogovoru za madridsko MarcoKuwata. "Povsem mu zaupamo in zaenkrat ne vidimo razloga za predčasno prekinitev sodelovanja. Spoštovali bomo pogodbo," je še dejal direktor Honde, ki se ni mogel izogniti bolj podrobnim vprašanjem o situaciji in prihodnosti 32-letnega Lorenza pri Hondi. Vprašanje, če bo vodstvo ekipe predčasno prekinilo sodelovanje, se sploh ne zdi neumestno. Vsaj glede na skromne Špančeve rezultate v tekoči sezoni. "Naše sanje so, da Honda z obema osvoji naslov prvaka. To so naše želje, vse drugo pa zgolj novinarske špekulacije."