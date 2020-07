MotoGP brez Argentine, Malezije in Tajske, a z dodatno dirko v Evropi

Najboljši motociklisti se na Kanal A in VOYO vračajo naslednji teden v Brnu, kjer bodo 9. avgusta na sporedu dirke moto2, moto3 in motoGP za VN Češke.

Mednarodna motociklistična zveza (Fim), Mednarodna zveza ekip in pokroviteljev (Irta) ter promotor tekmovanja Dorna Sports so v skupni izjavi za javnost v petek potrdili, da v tej sezoni motociklistična sezona ne bo obiskala Argentine, Tajske in Malezije. A v isti sapi so dodali, da na koledar prihaja nova evropska dirka, ki bo na sporedu po preizkušnji v Valencii med 20. in 22. novembrom, to pa bo tudi zadnja dirka sezone. Več naj bi bilo znanega 10. avgusta.

Organizatorji so tudi podaljšali sodelovanje s promotorji VN Tajske na dirkališču Chang International, ki na koledarju ostaja vsaj do leta 2026. Dodali so, da so že začeli sodelovati tudi s promotorji VN Argentine in VN Malezije, na katerih načrtujejo, da se bodo lahko navijači spet zbrali v velikem številu.

'Vrnili se bomo še močnejši'

"Rad bi se zahvalil Dorni, vsem ekipam in državnim zvezam ter lokalnim organizatorjem, da so nam omogočili, da smo se vrnili na pravo pot. Vsak dan se prilagajamo in čaka nas zelo izenačeno svetovno prvenstvo 2020. Lokacijo 15. velike nagrade bomo razkrili kmalu in vrnili se bomo–še močnejši kot kadarkoli!"je bil navdušen predsednik FIM Jorge Viegas.

Izvršni direktor Dorna Sports Carmelo Ezpeleta je dodal: "Z velikim obžalovanjem lahko oznanimo odpoved velikih nagrad v Argentini, na Tajskem in v Maleziji v tej sezoni, na koledarju 2020 pa jih bomo zelo pogrešali. Strast navijačev, ki pogosto potujejo prek različnih celin, da bi lahko z nami uživali v MotoGP v Termas de Rio Hondu, Buriramu in Sepangu, je neverjetna, pripravljajo pa tako neverjetno vzdušje in dobrodošlico športu. A presrečni smo, da lahko na koledar 2020 dodamo še eno veliko nagrado v Evropi in razkrijemo naš novi dogovor, s katerim bo dirkanje MotoGP na Tajskem in v Buriramu trajalo do vsaj leta 2026. Zelo se že veselimo povratka na Tajsko, v Argentino in Malezijo naslednje leto, kot vedno pa bi se rad zahvalil navijačem za njihovo potrpežljivost in razumevanje."