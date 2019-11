VOYO: Marquez z 11. mesta v lov na vodilnega Quartararoja

Pestro je bilo sobotno dogajanje v Sepangu, ko so bile na sporedu kvalifikacije razreda motoGP. Po sobotnih prostih treningih (tretjem in četrtem) je dobro kazalo Italijanu Francu Morbidelliju, saj je bil na obeh najhitrejši. V kvalifikacijah se je razpletlo drugače, Morbidelli pa ni bil razočaran, saj bo dirko startal iz prve vrste. Italijan je zasedel tretje mesto, v prvi vrsta sta še Španec Maverick Vinales in Francoz Fabio Quartararo, ki je postavil najhitrejši čas kvalifikacij (1'58.303). Zanimivo je, da je Quartararo padel na prvem prostem treningu na zadnji dirki v Avstraliji in si poškodoval gleženj, tako da za hojo potrebuje berglo, na motociklu pa nima težav, to več kot nazorno dokazujejo njegovi časi.

Prav francoski dirkač, odkritje sezone (tudi novinec leta v razredu motoGP) je trenutno najbolj nevaren tekmec svetovnemu prvaku Marcu Marquezu. Ravno to rivalstvo je povzročilo, da je Marquez tvegal (pre)več in spektakularno padel in se, na srečo, le potokel in jo odnesel brez hujših poškodb. Zasedel pa je le 11. mesto, kar bo seveda nov velik izziv za Španca in lahko popestri dirko, saj bo zanimivo videti, kakšno taktiko bo uporabil novi-stari svetovni prvak v lovu na zmago. Marquez je zmagal na zadnjih petih zaporednih dirkah, pa tudi lani na tem prizorišču (pred Alexom Rinsom in Johannom Zarcom).

Marquezu izziv predstavlja tudi (točkovni) rekord po 18 dirkah, ki je trenutno še v lasti Jorgeja Lorenza. Slednji je leta 2010 zbral 383 točk, Marquez jih potrebuje še devet, da doseže nov mejnik, saj jih ima po 17 dirkah 375.