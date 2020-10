Dan za kvalifikacije v Le Mansu

Kot so dirkači v razredu motoGP že vajeni, so jih na prizorišču nedeljske dirke v Le Mansu pričakali dež in nizke temperature - razmere, v katerih se vodilni v prvenstvu niso najbolje znašli. Ob številnih padcih in zdrsih tekmecev je najhitrejši čas na prostih treningih postavil Jack Miller. A na kvalifikacijah, ko naj bi bilo suho vreme, utegne biti razmerje moči povsem drugačno. S prenosi začnemo na VOYO, kasneje se "priključi" še Kanal A.

Klasično hladna in vlažna francoska steza v Le Mansu je tudi tokrat postregla z temperaturami okoli 15 stopinj in dežjem , kombinacija tega je pomenila da smo že v prvem treningu najnižjega razreda videlo skoraj 20 padcev, v srednjem razredu je zelo hud padec preživel Luca marini v kraljevem je ob vseh elektronskim pomagalih videli predvsem veliko zdrsov. Za Fabia Quartararoja ki je vodilni v prvenstvu se je prvi trening končal zelo slabo na 18. mestu, je pa z najboljšim časom presenetil Bradley Smith na Aprilii, a v drugem se je na deloma suhi stezi pričakovano najbolje izkazal mojster mešanih razmer Jack Miller. icon-link VN Francije v Le Mansu