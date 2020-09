Dan za kvalifikacije pred VN Emilije-Romanje

Najhitrejših pet dirkačev na petkovih prostih treningih je ločilo pet stotink sekunde. V zaostreni konkurenci je z dominantno vožnjo v ospredje smuknil JužnoafričanBrad Binder, ki upa, da je v Misanu našel občutke za drugo letošnjo zmago. "Težave sem imel, da sem našel nekaj več. Toda v drugem izhodu drugega treninga smo naredili nekaj sprememb, zaradi katerih sem se počutil veliko bolje na motorju," je po uspešnem petkovem nastopu dejal Binder, ki je v tej sezoni eno dirko že zmagal. Blizu vrha na prvem in drugem prostem treningu so bili tudi Yamahini dirkači. Francoz Fabio Quartararoostaja najhitrejši dirkač Yamahe, s tretjim časom dneva je za dve stotinki ugnal Španca Mavericka Vinalesa. Francoz in Španec bosta glavna favorita na sobotnih kvalifikacijah.

Razmerje moči je pred drugo dirko v Misanu še bolj izenačeno. Na kvalifikacijah in dirki lahko presenetita tudi vodilni dirkač prvenstva Andrea Dovizioso, ki je bil v petek šele dvanajsti ter šestnajsti Valentino Rossi. Za Binderjem je zaostal za šest desetink sekunde.