V ŽIVO na VOYO: Deževje ustavilo tretji prosti trening pred dirko za VN Tajske

Sobota se ni začela po željah in načrtih organizatorjev in dirkačev. Najprej bi morali motocikle ogreti dirkači razreda moto3 na tretjem prostem treningu, a so ostali v boksih. Steza je bila zalita z dežjem in sledil je dolg premor, saj takšne količine vode, ob tem, da ni prenehalo deževati, niso uspeli hitro odstratniti. Varnostni avto je naredil ogromno krogov po dirkališču, dogajanje je bilo ustavljeno in ni kazalo, da se bo prav hitro nadaljevalo. Delavci so odstranjevali vodo, a ob stalnem deževju, je bilo to skorajda nemogoča naloga.

Dirkači v vseh motociklističnih razredih so na petkovem prvem prostem treningu dodobra spoznali dirkališče v Buriramu (mesto sreče op.a.), kjer bo v nedeljo dirka za VN Tajske. Takrat bi lahko svoj šesti naslov svetovnega prvaka v kraljevem razredu motoGP, skupno pa osmega, osvojil že skorajda nepremagljivi Marc Marquez.

Kljub grdemu padcu na uvodnem prostem treningu je izjemni 26-letni Katalonec sedel na svoj motocikel tudi na drugem in osvojil šesto mesto. "Pripravljen bom za kvalifikacije, malo me je pretreslo, a na srečo ni prišlo do hujših poškodb. Takšne stvari se v našem športu dogajajo, važno je, da s je vse skupaj dobro končalo. Je pa to zame in za ekipo dobro opozorilo, da moram biti ves čas maksimalno zbran," je po hudem padcu na prostem treningu, ki je zares izgledal grozljivo, in pred kvalifikacijami dejal Marquez

Marquez je nastopil na drugem treningu in dosegel šesti čas. Najhitrejši na prvem je bil Maverick Vinales (Yamaha), na drugem treningu pa je bil najhitrejši Francoz Fabio Quartararo (Yamaha-SRT). Marquez, ki je to sezono zmagal že osemkrat, ima 98 točk prednosti pred Italijanom Andreo Doviziosom(Ducati), do konca sezone pa je še pet dirk.