VOYO: Marquez: Cilj ostaja enak. Boriti se za zmago

"Cilj ostaja enak. Kot na začetku sezone. Poskusiti biti na stopničkah na vsaki dirki do konca sezone. To bi bil lep dosežek," je na tradicionalni četrtkovi novinarski konferenci pred VN Aragonije, štirinajsto veliko nagrado sezone, izpostavil Marquez. Morda se njegove besede zdijo prepotentne, toda če vemo, da je Marquez na vsaki dirki, na kateri je prišel do cilja (samo enkrat ni, in sicer ko je vodil v Teksasu), stopil na oder za zmagovalce.

"To je bil cilj že na začetku sezone. Nadaljevali bomo z enako mentaliteto, skušali bomo dobro začeti dirkaški vikend, od začetka bomo dali sto odstotkov, tako na treningih, kot na dirki. Ni važno na kateri stezi, kdo bo vozil, naš cilj je, da se borimo za zmago," je jasno povedal Marquez, za katerega bo dirka na domačih tleh še dvestota v celotni karavani motoGP. Debitiral je pri vsega 15 letih, in sicer v sezoni 2008. Da gre za izjemnega talenta, se je vedelo že na njegovi drugi dirki, ko se je na Kitajskem dokopal do prvih točk, leto pozneje pa je že stopil na krstne stopničke na dirki v Doningtonu.

Zadnja zmaga v Misanu na Rossijevem dvorišču je bila že številka 77 za nezaustavljivega Marqueza, s čimer se je osamosvojil na četrtem mestu večne lestvice. Pred njim so le še trije: Angel Nieto (90), Valentino Rossi (115) in Giacomo Agostini(122). In še enkrat: pomembno obvestilo: dirka v nedeljo se prične že ob 13. uri in ne ob 14., kot smo običajno vajeni.