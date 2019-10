VOYO: Pester program na Phillip Islandu, v 'kraljevem' dvojni spored

Muhasto vreme na Phillip Islandu je imelo močan vpliv na sobotno dogajanje. Najprej je dež krojil razplet kvalifikacij v razredu moto2. Ko pa so se na stezo za četrti prosti trening vrnili predstavniki elitnega razreda, so se začeli pojavljati vse močnejši sunki vetra. Zaradi tega je bil zadnji prosti trening prekinjen, kvalifikacije pa so bile pozneje odpovedane in bodo izpeljane pred dirko.