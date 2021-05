VOYO predstavlja ekskluzivne prenose svetovnega prvenstva razreda Superbike

Uporabniki bodo tako lahko v družbi legendarnih komentatorjev Gabra Keržišnika, Davida StropnikainGašperja Jakominav domačem jeziku spremljali napeto dogajanje.

David Stropnikob tem izpostavlja: "Svetovno prvenstvo Superbike, ki ga bomo v živo prenašali na VOYO, bo odlično dopolnilo dirke motoGP. Ne le zato, ker bodo bencinski navdušenci tako v svoje domove ali na mobilne naprave rohnenje motociklov dobili skoraj vsak konec tedna, ampak tudi zato, ker gre pri Superbiku za dirkanje s serijskimi motocikli, kar omogoča lažjo identifikacijo gledalcev – motoristov. Obenem pa so dirke s pristnejšimi motocikli od prototipov motoGP še posebno razburljive in napete. Zame osebno bo velik izziv tudi komentiranje nekaterih od teh dirk."

Dirkanje naredijo predvsem dirkači

Komentator dirk motoGP Gaber Keržišnik ob tem dodaja: "Izjemno sem vesel, da je na VOYO svoje mesto našlo tudi svetovno prvenstvo v razredu Superbike. Sam sem kar nekaj let navijal za to, da bi naša TV-hiša odkupila tudi pravice za Superbike, ki mi je izjemno pri srcu. Pomembno se mi zdi, da imamo v isti hiši kar dve močni motociklistični prvenstvi in da lahko ljubiteljem dirk vsako nedeljo ponudimo dirke, adrenalin in zabavo."

Dirke v razredu Superbike so zaradi atraktivnih prehitevanj, velike hitrosti, nevarnega drsenja, izenačenosti dirkačev in na žalost tudi številnih padcev na moč podobne dirkam v razredu motoGP, po drugi strani pa gre za drugačen tehnični pravilnik. Motocikli Superbike izhajajo iz serijskih motociklov in zato se zvesti gledalci dirk razreda Superbike nemalokrat bolj kot z navijanjem za dirkače identificirajo z znamkami motociklov oziroma proizvajalcev. Dirkaški vikend v razredu Superbike je bogat in ljubitelje dirkanja tako v enem samem vikendu čakajo kar tri dirke. Prva je na sporedu v soboto, potem pa sledita še dve v nedeljo – najprej krajša in nato daljša. Če k temu prištejemo še sobotne kvalifikacije, potem dogajanja zares ne zmanjka. Nekatere steze so enake tistim, po katerih vozijo tudi v razredu motoGP, nekatera prizorišča dirk pa so drugačna, a zato nič manj zanimiva.

Seveda dirkanje naredijo predvsem dirkači. Zadnja leta v razredu Superbike nastopajo številni dirkači, ki smo jih še pred leti gledali v razredu motoGP – Alvaro Bautista, Scott Redding, Tito Rabat, Stefan Bradl, Eugen Lavertyin še kdo, poleg tega pa so v preteklih sezonah iz razreda Superbike v motoGP tudi že prišli mladi talenti, ki so se potem dokazali med elito. Cal Crutchlow inBen Spies sta zagotovo dva izmed njih.

No, pri omembi dirkačev pa ne gre pozabiti tudi na kar nekaj domačih dirkačev, ki so nastopili na posameznih dirkah svetovnega prvenstva razreda Superbike ali pa celo nastopali za tuja moštva v več sezonah dirkanja. Tu velja zagotovo omenitiIgorja Jermana, ki je dosegel številne odmevne rezultate na svetovnem prvenstvu. "Slovenske dirkače se bom zagotovo potrudil zvabiti pred mikrofon in verjamem, da bi kot strokovni gostje imeli povedati veliko zanimivega. Kar nekoliko žal mi je, da mi komentatorsko delo na dirkah motoGP ne dopušča, da bi sodeloval pri vseh dirkah razreda Superbike, bom pa z veseljem vskočil na posameznih dirkah in poprijel za komentatorski mikrofon," je povedal ob tem.

Prenosi dirk Superbike bodo v živo ekskluzivno potekali na VOYO, med njimi so prve dirke Superbike Aragonija med 22. in 23. majem, Superbike Estoril med 28. in 30. majem ter Superbike Emilija-Romanja.