VOYO: Prosti trening pred kvalifikacijami

Na prenovljeni stezi v Misanu bo v nedeljo VN San Marina. Gre za sedmo dirko po vrsti, če štejemo tudi VN Katarja, na petkovih prostih treningih v vseh motociklističnih razredih pa se je v "kraljevem" najbolj izkazal vodilni v prvenstvu Fabio Quartararo. Francoz je na novem asfaltu za vsega devet tisočink prehitel Španca Mavericka Vinalesa. Med šesterico najhitrejših sta bila tudi Italijana Franco Morbidelli in Valentino Rossi, svojo moč in dvigovanje forme pa so prikazali pri ekipi KTM. Jutranji tretji prosti trening v prenosu na VOYO, kasneje pa preklopite na Kanal A, saj bo šlo že za kvalifikacije.

