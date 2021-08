Mir pred novim dirkaškim vikendom: Želim stopničko višje

Čeprav je velik del pozornosti in slave z nepričakovano, a zasluženo prvo zmago med dirkaško elito, na zadnji dirki, šlo je za VN Štajerske požel Španec Jorge Martin , se je z odlično predstavo in drugim mestom izkazal tudi aktualni svetovni prvak v kraljevem razredu motoGP Joan Mir .

Zadnjo dirko v Spielbergu je zaznamovalo tudi trčenje med Špancem Pedroso – ta je za to dirko dobil posebno vabilo ekipe KTM – ter Italijanom Savadorijem. Oba motocikla sta po trčenju zagorela, Pedrosa se je lahko sam vrnil v bokse, Italijana so sprva odnesli na nosilih, a je pozneje sam prišepal v bokse.

Ta konec tedna bo na istem prizorišču nova preizkušnja, ko se bo dirkalo še za VN Avstrije. Mir, ki v drugem delu sezone dviguje formo, bo, kot sam napoveduje, odkrito napadal zmago. Zavzeto se bo lotil že današnjih prostih treningov. "Želim še oplemenititi uspeh z zadnje dirke na tej stezi, rad bi se še enkrat boril za zmago in upam, da mi tokrat veliki met tudi uspe. Martin je bil minuli konec tedna hitrejši, verjamem, da je lahko razplet v nedeljo podoben, a v mojo korist," gleda proti enajsti preizkušnji sezone aktualni svetovni prvak. Vesel sem, ker smo bili celoten vikend blizu in moral bi biti hitrejši v vsakem krogu, da bi ujel Jorgeja. Moramo še malo bolj napredovati, da bomo končali na vrhu v nedeljo. Koncentracijo želim držati na najvišjem nivoju od prvega treninga naprej," pred prostimi treningi na stezi v Spielbergu razmišlja Mir, ki se je v skupnem seštevku povzpel na tretje mesto. S tretjim mestom na VN Štajerske je Quartararo ostal trdno v vodstvu SP, zdaj ima 172 točk, na drugem je njegov rojak, na zadnji dirki šesti Johann Zarco s 132, Mir na tretjem pa jih ima 121.



Spomnimo, pred dnevi sta v šibkejših razredih zmagala Italijan Marco Bezzecchi in Španec Pedro Acosta. V moto2 je bil za Bezzecchijem drugi Španec Aaron Canet, tretji pa njegov rojak Augusto Fernandez. Skupno je v vodstvu ostal danes četrti Avstralec Remy Gardner s 197 točkami. Španec Raul Fernandez je drugi s 162, današnji zmagovalec Bezzecchi pa tretji s 153. V moto3 pa je Acosta premagal rojaka Sergia Garcio in Italijana Romana Fenatija. V SP trdno vodi Acosta s 183 točkami.