Prosti trening pred VN Evrope tudi z Rossijem

Pred dirkači so le še tri dirke: dve v Valencii in finalna v Portimau. Rossi upa, da bi lahko sodeloval v zanimivem finišu sezone, čeprav je daleč od boja za naslov. Priznal je, da se je le prva dva dneva bolezni počutil slabo, zdaj je popolnoma pripravljen. Vodilni v skupnem seštevku Španec Joan Mir še nikoli ni zmagal v kraljevskem razredu. Če bo brez zmage letos postal prvak, bi se to zgodilo prvič v zgodovini elitnega razreda. Do zdaj ima tri druga mesta in tri tretja. Da bi se mu na tak način v hudi konkurenci izšlo, je po zadnji dirki dvomil tudi sam. "Si še vedno vodilni? Si prvi? Sem, sem. Še vedno vodim. A samo s takimi rezultati mi ne bo uspelo," je pred VN Evrope prepričan vodilni v prvenstvu.