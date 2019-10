Hud padec Marqueza na prvem prostem treningu na Tajskem

Dve točki v praksi pomenita, da mora Marc Marquez za osmi naslov prvaka v razredu motoGP zgolj prehiteti Andreo Doviziosa.

Izjema bi bila le, če Španec in Italijan ne bosta končala med prvo četverico. Ob takšnem razpletu mora biti 26-letnik od sedem let starejšega tekmeca boljši za vsaj dve mesti. Je pa to zelo malo verjetno, še posebno če vemo, da je Marquez prav vse dirke v tej sezoni končal kot prvi ali drugi. Izjema je bila le preizkušnja za VN Amerik, ki je po napaki ni končal.