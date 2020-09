Stoner kritičen do karavane motoGP: Brez Marca ni pravega vodje

Andrea Doviziosoje bil tisti, ki se je v preteklih sezonah najbolj približal neulovljivemu serijskemu prvaku Marcu Marquezu, ki pa je po hujši poškodbi na uvodni dirki v Jerezu že odpadel iz boja za letošnji naslov. To bi lahko bila priložnost za Doviziosa, ki se po neprepričljivem začetku sezone prebuja, po že potrjenem slovesu od Ducatijeve ekipe pa lahko dirka povsem sproščeno. Vodstvo bolonjskega moštva na čelu s Paolom Ciabattijem medtem po poročanju različnih medijev dela pri precejšnji prevetritvi kadra, ne zgolj dirkaškega, več podrobnosti pa naj bi postalo znanih do konca prihodnjega tedna, ko bo na dirkališču Marca Simoncellija v Misanu Adriaticu na sporedu še ena preizkušnja svetovnega prvenstva.

Ducati naj bi v prihodnje stavil na mlade moči, potem ko je že potrdil, da se v tovarniško moštvo seli Avstralec Jack Miller. Temu bi se lahko pridružila ali Italijan Francesco Bagnaia(23 let) ali Francoz Johann Zarco, ki je s 30 leti občutno izkušenejši tudi od Millerja (25). V ekipi Pramac Racing bo leta 2021 dirkal Španec Jorge Martin(22), možni izbiri sta tudi Bagnaia in Zarco, pri Esponsorama Racingu pa bosta 31-letnemu Špancu Titu Rabatudružbo delala ali 22-letni Italijan Enea Bastianiniali njegov leto starejši rojak Luca Marini.

Stoner: Temu je težko reči prvenstvo

A pojdimo po vrsti: najprej nas že ta konec tedna čaka VN San Marina, pred katero je zadnji (in do zdaj edini) Ducatijev prvak Avstralec Casey Stoner za podkast In the Fast Lane spregovoril o dosedanjem poteku izjemno zanimive in nepredvidljive sezone 2020.

"Brez Marca (Marqueza) v tem trenutku ni pravega vodje,"meni Stoner."To se vidi po rezultatih, po tistih posameznikih, ki so na najvišjih stopničkah. Marc je bil edini vodja, ki je motoGP ponesel na višjo raven. Marc se ne obremenjuje z ostalim, osredotoča se nase, na iskanje hitrosti. Če nisi vodja, si nekdo, ki sledi, moraš videti, kaj na motociklu počne nekdo drug, da lahko potem tudi sam verjameš, da ti lahko uspe kaj takega,"dodaja nekdanji svetovni prvak.

"Pošteno povedano menim, da lahko v tem trenutku zmagaš s praktično katerim koli motociklom. Vsi so si zelo podobni, razlikujejo se le v podrobnosti in tem, kje najdejo hitrost. Ker je ta sezona zgoščena na dve dirki na vsakem dirkališču, dirkači čutijo, da so, če dosežejo vsaj spodoben rezultat v enem tednu, v dobrem položaju v naslednjem tednu. To je zelo drugačno prvenstvo, in menim, da izgublja svoje osnovne značilnosti. Je pa fantastično, da dirke še naprej potekajo. To je izjemno, saj imajo ekipe tako argument pred pokrovitelji in vse skupaj še naprej deluje. Žal pa je temu letos težko reči prvenstvo. Tekmujejo na dveh dirkah na istem dirkališču, in če izbor dirkališča ustreza nekemu dirkaču, je ta v veliki prednosti. Poleg tega tudi ne potujejo po svetu, res nisem največji privrženec tega. A ponavljam, da je to, da dirke so, nekaj fantastičnega. Namesto tega, da bi morali vsi dirkači vse leto sedeti doma ..."je še dodal Stoner, ki je bil zaradi zdravstvenih težav v zadnjih mesecih oziroma letih obsojen ravno na to.