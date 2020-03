VOYO: Prosti treningi prvo dejanje nove motociklistične sezone

S petkovimi prostimi treningi v Lusailu se v nevsakdanjih okoliščinah začenja motociklistična sezona 2020. Na četrtkovi novinarski konferenci je zbrane nagovoril prvi mož Dorne Carmelo Ezpeleta, ki je v imenu organizatorjev svetovnega prvenstva zatrdil, da bo Dorna skupaj z Mednarodno motociklistično zvezo (Fim) in ostalimi partnerji storila vse za regularno izvedbo prvenstev v vseh treh razredih.

"Vse je možno. Najpomembneje za nas je, da sprejmemo rešitev, ki zajame vse,"je na novinarski konferenci o nadaljevanju prvenstva povedal Ezpeleta. "Lahko vam zagotovim, da bomo z vsemi ljudmi pri IRTA in vsemi vodilnimi pri motoGP, moto2 in moto3 poskušali izpeljati toliko dirk, kolikor jih bomo lahko. Zdaj ne bom rekel, da sem optimističen, a lahko vam le obljubim, da bomo trdo delali za vsako rešitev, da bi dirke bile na sporedu. Vseh 19, ki jih je (v razredu motoGP, op. a.) še ostalo."

'Vse se spreminja iz dneva v dan'

Ta konec tedna bodo enkrat za spremembo vse oči uprte v šibkejša razreda moto2 in moto3, kjer sta naslova v minuli sezoni osvojila Italijan Lorenzo Dalla Portain Katalonec Alex Marquez. Marquez naslova v moto2 ne bo branil, saj se je v razredu motoGP odmevno pridružil bratu Marcu Marquezu v ekipi Repsol Honda. Kljub temu poznavalci tudi v tej sezoni pričakujejo napete boje za zmago na vsaki dirki.

"Vedno poskušamo promovirati moto2 in moto3, ki sta zelo pomembni kategoriji,"je dodal Ezpeleta. "Vedno smo ponavljali, da so v prvenstvu tri kategorije, mislim, da je to ena naših največjih prednosti," je še povedal Ezpeleta. "Ta konec tedna bo vsa pozornost na moto2 in moto3, ker motoGP ne bo na sporedu. Običajno je obratno. Veseli smo, da so bili dirkači moto2 in moto3 že na prizorišču in zato bomo lahko izpeljali dirko. Ponavljam: pri tem koronavirusu je tako, da se vse spreminja iz dneva v dan, zato sploh ne moremo razmišljati o tem, kako bi vse skupaj preprečili,"je dodal šef Dorne.