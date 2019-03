VOYO: Masia najhitrejši na prvem treningu razreda moto3 pred VN Argentine

Ljubitelji motociklizma se zagotovo še spominjate lanske dirke za VN Argentine. Šlo je za eno najbolj razburljivih in kontroverznih dirk v zgodovini prvenstva motoGP. Od čakanja Jacka Millerjana startni vrsti, do nikoli videne startne vrste, nato je Marcu Marquezuugasnil motor in je po ciljni ravnini vozil v nasprotno smer. Svetovni prvak je bil za ta manever nato kaznovan z vožnjo skozi bokse in nato v neverjetnem ritmu začel noreti po stezi. Vsi pa se zagotovo spominjate trenutka, ko je Marc s steze zrinil Valentina Rossijain dokončno razdelil motociklistične privržence. V senci vseh dogodkov so vsi nekoliko pozabili na kasnejšega zmagovalca Cal Crutchlowa, ki je na omenjeni dirki bil epski boj za zmago z Johannom Zarcojemin Alexom Rinsom.

Dirke za VN Argentine so nas torej razvadile, da so vselej zanimive in razburljive in napoved, da bo letos tudi tako, ni nič drugačna. Za dirko je napovedan dež, ki bi lahko še dodatno začinil dogajanje na dirkališču Termas de Rio Hondo. Še preden v nedeljo ugasnejo rdeče luči, pa dirkače čakajo prosti treningi. Dva bosta na sporedu že danes in kot vedno, si lahko prvo dogajanje na stezi v vseh treh razredih ogledate v živo na VOYO.

Masia najhitrejši na prvem v moto3

Jaume Masia je postavil najhitrejši čas (1:51.354) na uvodnem prostem treningu razreda moto3 pred kvalifikacijami in dirko v razredu moto3. Mlademu Špancu, ki je na prvi dirki v Katarju že v uvodnem krogu ostal brez uvrstitev, se je najbolj uspel približati povratnik v razred moto3, kontroverzni Romano Fenati (1:51.650). Tretji čas pa je postavil Jakub Kornfeil. Zmagovalec uvodne dirke Toba je bil na hladni stezi na prvem treningu še nekoliko zadržan, saj je postavil deveti najhitrejši čas. Potrebno je poudariti, da dirkališče Termas de Rio Hondo med letom ni veliko v uporabi in časi na prvih prostih treningih nikoli niso preveč merodajni, saj morajo dirkači opraviti kar nekaj krogov, preden se steza nekoliko počisti in segreje. Zagotovo bomo bistveno hitrejše čase, če se vreme drastično ne spremeni, videli na drugem prostem treningu.

Spomnimo se še, kdo so bili zmagovalci uvodne dirke v Katarju. Andrea Doviziosoje po novi epski bitki v zadnjem zavoju premagal svetovnega prvaka Marqueza in se drugič zapored razveselil zmage pod žarometi v Losailu. V razredu moto2 je na podobno tesen način Lorenzo Baldassarriugnal Toma Lüthija. V razredu moto3 pa je premierno zmago slavil Kaito Toba.