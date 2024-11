Vožnja po 'napačni' strani, opice v svetišču in najvišja dvojčka

Motociklistična karavana razredov motoGP, moto2 in moto3 potuje po vsem svetu, a dirkači nimajo prav veliko prostega časa za ogled znamenitosti. To velja tudi za medijske ekipe, a tokrat sta naša Eva Koderman Pavc in Ambrož Šešerko izkoristila nekaj prostega časa in v Maleziji preverila, katere znamenitosti se da v tamkajšnjem glavnem mestu Kuala Lumpurju videti v enem dnevu.